Incidente sulla statale 131 a Monastir: Barbara Desogus muore dopo 7 giorni di agonia

CAGLIARI – E’ morta dopo sette giorni in ospedale Barbara Desogus la giovane mamma coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto lunedì scorso sulla statale 131 all’altezza di Monastir. Barbara Desogus lascia il marito Ivan Moi e il loro figlio Leonardo, nato da appena 15 giorni, che il giorno dell’incidente era sul seggiolino nel sedile posteriore dell’auto: lui e il padre si sono salvati.

La Opel Zafira a bordo della quale viaggiava la famiglia, per cause non ancora accertate, si era schiantata contro la cuspide del guardrail all’altezza del chilometro 18 della Carlo Felice.