GORIZIA – Ha perso il controllo della moto e si è schiantato a lato della carreggiata. Marco Furlan, 38 anni, è il motociclista morto nell’incidente avvenuto all’alba del 20 febbraio a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era originaria di Sistana e si trovava a bordo della sua moto quando in via Consiglio d’Europa, nei pressi della stazione ferroviaria, per motivi ancora da accertare si è schiantato al suolo. Un passante ha visto il corpo a terra e la moto non lontano e ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia stradale e e il personale della Polfer. Le autorità non escludono che l’incidente sia avvenuto molto prima delle 5 del mattino, ora in cui l’automobilista di passaggio ha dato l’allarme. (Fonte AGI e Today)