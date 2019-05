AVELLINO – Terribile incidente stradale a Montella (Avellino). E’ successo questa mattina, 24 maggio, in viale San Francesco: una ragazza di 29 anni, Rosetta Pizza, è morta sul colpo. La donna era in sella a una moto insieme con un amico, quando i due si sono scontrati con un furgone. La caduta è stata fatale per lei. Il compagno è invece in gravi condizioni. E’stato prima stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasportato in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

L’autista del furgone, un anziano del posto, quando si è accorto che la donna era morta in seguito all’impatto e che il compagno era grave, ha avuto un malore: è stato condotto all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove sarà sottoposto anche ai test per valutare le sue capacità psicofisiche.

I mezzi incidentati sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. L’autista del furgone è indagato per omicidio stradale. (Fonte: Agi)