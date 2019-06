GENOVA – Si è schiantato con l’auto contro il guardrail che ha trapassato l’abitacolo da parte a parte. E’ vivo per miracolo un giovane di appena 20 anni che ieri pomeriggio, martedì 11 giugno, è finito fuori strada a Montoggio, in provincia di Genova. La tragedia si è sfiorata in località Casilino, quando il giovane alla guida di una utilitaria di colore rosso ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo contro la barriera di protezione.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto non potevano immaginare che da quel cumulo di macerie avrebbero estratto una persona quasi illesa. Affidato alle cure del 118, il ragazzo è stato portato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, in codice giallo. Se l’è cavata con una ferita al braccio, ma non rischia la vita.

I pompieri hanno provveduto poi a liberare l’auto dal guardrail e a rimuoverla. Sul fatto indagano i carabinieri, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che il ventenne sia finito fuori strada perché colto da un malore. (Fonte: Telenord)