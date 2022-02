Firenze, incidente mortale sulla A1 (Scandicci): Tir travolge Tir. Due persone sono morte nell’incidente stradale avvenuto al km 289 dell’A1 in direzione nord, poco prima dell’uscita di Scandicci (Firenze), nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, un camper e un’auto.

Firenze, incidente mortale sulla A1 (Scandicci): Tir travolge Tir

In seguito all’incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente del tir.

In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, tutto sarebbe nato da un tamponamento tra i due tir.

Camper prende fuoco, muore una donna

Il mezzo pesante colpito, che si trovava fermo in coda, si sarebbe ribaltato urtando l’auto e il camper. L’incendio, che poi ha interessato tutti i veicoli coinvolti nell’incidente, sarebbe scaturito dal camper.

La donna che si trovava sul sedile del passeggero non avrebbe fatto in tempo a mettersi in salvo e sarebbe morta carbonizzata. Il marito, che era alla guida del camper e che è riuscito a uscire prima di essere avvolto dalle fiamme, è stato portato in ospedale in stato di choc.

La seconda vittima sarebbe l’uomo alla guida del tir che ha provocato l’incidente. Il mezzo pesante avrebbe colpito i veicoli in coda a velocità sostenuta, tanto da far ipotizzare un malore o una distrazione da parte del conducente.