ALESSANDRIA – Incidente mortale domenica mattina all'alba a Predosa (Alessandria), sulla carreggiata Nord dell'A26, tra la diramazione per la A7 e il casello di Alessandria Sud. Un'auto Fiat 500 con a bordo quattro ventenni di Alessandria è uscita di strada intorno alle 6 per cause che la polstrada di Ovada, competente in quel tratto, sta verificando: il veicolo ha finito la sua corsa in un campo che si trova sul lato destro dell'autostrada, al termine di una scarpata.

La ragazza che viaggiava sul sedile anteriore del passeggero è morta sul colpo, si tratta di Giusi Signore, 20 anni. Sono rimasti feriti l’amico alla guida, B.B., e i due ragazzi che viaggiavano sul sedile posteriore, un maschio, M.F., e una femmina, S.C.. Tutti coetanei. Sono ricoverati in gravi condizioni – la prognosi è riservata ma B.B.non sarebbe in pericolo di vita – in ospedale ad Alessandria.

Sul posto sono intervenuti, oltre a tre pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco di Ovada, due ambulanze del 118 e il personale della Società autostrade. Una corsia dopo l’incidente è stata chiusa per permettere l’intervento d’emergenza, durato circa due ore.