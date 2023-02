Un morto e tre feriti. E’ il bilancio dell’incidente automobilistico avvenuto oggi, intorno alle 14,30, in via Tiberina, vicino Roma, al confine fra il XV Municipio e il comune di Riano.

Incidente mortale sulla Tiberina, Roma nord

Quattro le auto coinvolte, due delle quali hanno subito uno scontro frontale. Quindi la carambola con gli altri due veicoli. Il conducente di una delle auto scontratesi frontalmente è deceduto.

Il tratto di via Tiberina (all’altezza di via Pian Dell’Olmo) dove è avvenuto l’incidente stradale è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia