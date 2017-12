RIETI – Incidente sulla via Salaria dove un motociclista ha perso la vita. E’ accaduto oggi, 14 dicembre, nel tratto compreso tra Osteria Nuova e Poggio Nativo, al confine tra le province di Roma e Rieti. A perdere la vita un centauro, coinvolto secondo i primi accertamenti in un incidente autonomo e deceduto a seguito dell’impatto avvenuto per cause ancora in via di accertamento.

Come comunica Anas per consentire i soccorsi un tratto di via Salaria in direzione di Roma è stato chiuso al traffico temporaneamente e poi riaperto. In particolare la chiusura temporanea è stata effettuata all’altezza del chilometro 49+400 nel tratto compreso tra Osteria Nuova (chilometro 53,1) e Incrocio Confine province di Roma e Rieti (chilometro 45), con deviazioni in loco.