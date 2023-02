Incidente mortale vicino a Itri, in provincia di Latina. Tre persone sono morte nello scontro di due moto: le vittime sono una coppia che viaggiava su una moto e un uomo che si trovava sull’altra motocicletta. Vigili del fuoco e carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro avvenuto in una curva accanto al santuario della Madonna della Civita. Le vittime originarie di Itri, Fondi e Arce avevano 43 anni, 46 anni e 23 anni.

Una delle vittime si era laureata quattro giorni fa

Lo scontro tra le due moto è avvenuto in località “Curvone Belvedere”, non lontano dal Santuario della Madonna della Civita. Una delle vittime, la donna di 46 anni era una volontaria della Croce Rossa. Era nata ad Itri e viveva a Fondi. Quattro giorni fa, il giorno di San Valentino, si era laureata. Il compagno, Guido De Filippis, di anni 44 anni, viaggiava con lei a bordo della moto. A queste due vite spezzate si aggiunge il lutto anche ad Arce per la morte di Daniele Materazzo, 23 anni, coinvolto nell’incidente.

Questo è il gravissimo bilancio dell’ennesimo incidente stradale. Un numero che va ad aggiungersi a una statistica sempre più alta già nei primi mesi del nuovo anno.

