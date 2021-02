Incidente a Nova Milanese (Monza Brianza): motociclista di 50 anni muore sul colpo

Incidente mortale a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza: un motociclista di 50 anni è morto sul colpo.

Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 24 febbraio, intorno alle 13:30, in via Garibaldi, all’incrocio con via Galilei. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una auto.

La dinamica dell’incidente in moto a Nova Milanese

L’incidente costato la vita al motociclista cinquantenne è avvenuto in corrispondenza del civico 156 di via Garibaldi, all’altezza della sala giochi. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli investigatori.

Oltre alla moto, una Yamaha, è rimasta coinvolta nello scontro anche un’auto. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale, una ambulanza e a una automedica.

Soccorsi inutili: motociclista morto sul colpo nell’incidente

I sanitari hanno tentato di salvare il motociclista, ma non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto scrive MonzaToday, l’uomo sarebbe finito a terra dopo l’urto con l’auto.