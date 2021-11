Incidente Nucetto (Cuneo), scontro tra due auto sulla statale 28: tre i feriti

Scontro frontale tra due auto a Nucetto (provincia di Cuneo) sulla statale 28 del colle di Nava. Forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, i veicoli si sono scontrati, oggi pomeriggio, martedì 9 novembre, all’uscita da una curva poco dopo l’abitato del paese.

La prima ricostruzione

I veicoli coinvolti sarebbero un fuoristrada e una monovolume. Le notizie al momento sono ancora frammentarie. Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’incidente. Con tutta probabilità la pioggia. Ma al momento si tratta solo di una prima ricostruzione. L’incidente è avvenuto all’uscita di una curva, poco dopo alcune abitazioni.

Tre le persone ferite, di cui una portata dall’elisoccorso all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Anas ha chiuso e poi riaperto al traffico la strada per favorire i soccorsi di 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato regolato a senso unico alternato e sulla statale si sono formate lunghe code di auto e camion.

Le condizioni dei feriti

Gli autisti dei due mezzi, come racconta la Stampa, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Mondoví. I vigili del fuoco di Ceva e Garessio hanno estratto dall’auto la passeggera del fuoristrada, che è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo. I tre feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i carabinieri di Ceva e Garessio.