Due giovani sono morti e altri due sono gravissimi in un incidente stradale avvenuto verso la mezzanotte di ieri, 10 novembre, nel comune di Ormelle (Treviso), in via Roma, all’altezza del civico 118, di fronte all’azienda Poliplast.

Incidente a Ormelle, auto fuori strada: due morti

Per cause in corso di accertamento una Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane, Sing Gurtej, residente in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada terminando la corsa nel canale di scolo parallelo alla carreggiata. Deceduti il conducente ed uno dei passeggeri mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati dal personale sanitario intervenuto in loco all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. Salme traslate presso l’ospedale di Oderzo. Rilievi di legge a cura dei carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco ed il Suem 118.

