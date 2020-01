Blitz dice

Emilia elezioni: tirano più voti 50 euro di aumento busta paga o il castiga tutti al citofono? Con ingenuità pacchiana il governo ha ri-suonato tromba meno Irpef (da luglio) per 16 mln di lavoratori dipendenti. Salvini annuncia la pacchia per noi e l’inferno per loro. Noi chi, loro chi? Chi tira di più?