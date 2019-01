ROMA – Incidente giovedì 10 gennaio sulla via Pontina in direzione Roma e traffico bloccato. Coinvolte in un tamponamento a catena, secondo i primi riscontri, almeno sette auto. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 17,700 della Pontina, verso Roma intorno alle 7 del mattino circa. Secondo quanto riportato da Luceverde si registrano code fra Svincolo Monte d’Oro e Via Decima in direzione della Capitale.

Fino a picchi di traffico fino a 8 chilometri di coda. Per permettere i rilievi e la pulizia della strada, Astral ha comunicato la deviazione obbligatoria a Castel di Decima. Sul posto la Polizia Stradale ed il personale medico. Nessuno è rimasto ferito gravemente.