Incidente mortale tra due auto a Pozzo d’Adda (Milano). Ha perso la vita di una donna di 55 anni che si chiamava Emanuela Rubini. L’altra persona coinvolta nell’incidente, un giovane di 25 anni, è in gravi condizioni di salute. L’ impatto tra le due vetture è stato devastante. La notizia è riportata da ilgiorno.it.

Emanuela Rubini morta in un incidente stradale a Pozzo d’Adda

Come scrive ilgiorno.it, si sarebbe verificato un frontale sulla circonvallazione all’ora di punta: sarebbe morta sul colpo una donna di 55 anni, Emanuela Rubini, viveva a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.

La donna sarebbe stata alla conduzione di una Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra auto, una Seat Ibiza, che sarebbe provenuta in direzione opposta e sarebbe satata condotta da un giovane di 25 anni. Anche per lui ci sarebbero ferite molto serie: sarebbe stato trasferito in ospedale in eliambulanza.

Incidente Pozzo d’Adda, anche una donna incinta sarebbe rimasta coinvolta

Ci sarebbero lievi contusioni e un forte stato di choc anche per una terza persona, una quarantenne, che sarebbe stata a bordo di una terza auto, sopraggiunta in quell’istante, non coinvolta nello schianto, ma raggiunta da rottami e schegge.

Questa donna sarebbe in stato di gravidanza: quindi per controlli e in via cautelativa, sarebbe stata trasferita in ospedale in codice verde e sottoposta ad accertamenti da parte dei sanitari.