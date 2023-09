Potrebbero essere una mancata precedenza e l’elevata velocità le cause dell’incidente mortale, in cui due auto si sono scontrate, avvenuto alle 23:45 di ieri a Milano e che ha portato alla morte di una ragazza di 20 anni. Il ragazzo che era con lei in auto, di 23 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. Altri tre ragazzi ventenni, occupanti della seconda vettura, sono stati portati in diversi ospedali in codice giallo.

Incidente Quarto Oggiaro, schianto tra due auto: morta una 20enne. Ipotesi alta velocità. Le prime notizie

Lo schianto tra le due auto è avvenuto nella zona di Quarto Oggiaro, in via Satta angolo via Vittani, in un incrocio senza semaforo. L’auto con a bordo la ragazza poi deceduta e il ragazzo, una Mitsubishi Colt, avrebbe dovuto dare la precedenza come indicato dai cartelli stradali presenti all’incrocio ma così probabilmente non è stato. Dopo lo scontro violento ad alta velocità la Mitsubishi, guidata dal ragazzo di 23 anni, è stata scaraventata contro un palo della luce sul marciapiede e poi contro un cancello mentre la Mercedes Classe A si è accartocciata su sé stessa. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravi tanto che è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia locale di Milano.