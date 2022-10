Incidente Rimini: frontale sulla Ss16 Adriatica, morto un 70enne. Strada chiusa in entrambi i sensi (Foto di repertorio)

Spaventoso schianto frontale tra due autovetture lungo la Strada Statale 16 Adriatica, nel tratto che attraversa Rimini. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 70 anni. Ferita gravemente anche l’altra conducente. Il dramma si è consumato intorno alle 12.30 nei pressi dei ponte che passa sul Marecchia.

La vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y10 con targa di San Marino che si è scontrata frontalmente con una Dacia Station Wagon. Per cause ancora da accertare, sembrerebbe che una delle due auto avrebbe invaso la corsia dell’altra che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Incidente Rimini, Ss16 chiusa

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, due ambulanze e un’auto medicalizzata, chiesto anche l’intervento di una eliambulanza da Ravenna. Il 70enne, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena dove è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo.

Ferita anche la donna che era alla guida della Dacia che è stata portata al pronto soccorso dell’Infermi. La Ss16 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, ed effettuare i rilievi con le auto rimaste ferme in mezzo alla carreggiata. Gravi le ripercussioni al traffico, visto anche l’orario di punta.

