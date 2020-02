BERGAMO – Un’auto si è ribaltata all’alba del 9 febbraio a Rogno, in provincia di Bergamo, e uno dei ragazzi a bordo è morto a 27 anni. L’incidente si è verificato al termine di un inseguimento, con la vettura che era in fuga dopo non essersi fermata all’alt di una pattuglia dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione, quattro giovani erano a bordo della vettura quando all’alt dei militari hanno fatto dietrofront e sono fuggiti. Ne è scattato un inseguimento ad alta velocità, fino a quando l’auto si è ribaltata ed è finta contro un palo della luce.

La vittima dell’incidente è Matteo Simonetti, 27 anni e originario di Capo di Ponte. La salma è stata portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a disposizione del magistrato. Tra i feriti, come riferito dal 118, il più grave è un ragazzo di 18 anni che ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Meno preoccupanti le condizioni di un ventunenne e di un ventenne ricoverati a Esine. (Fonte ANSA)