ROMA – E’ di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 novembre sulla Roma-Fiumicino. La vittima sarebbe una donna. Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie. Non è chiara ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Quel che si sa è che l’autostrada A91 è stata provvisoriamente chiusa nel tratto dove si è verificato l’incidente, il chilometro 14,500, in direzione aeroporto. A rendere noti questi primi dettagli sul traffico è l’Anas. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due auto.

Per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare e diretto verso l’aeroporto di Fiumicino, Anas ora consiglia l’uscita 31 via Magliana/via Portuense. Sulla carreggiata in direzione Roma dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino, fa sapere sempre l’Anas, il traffico è invece regolare, dopo una chiusura temporanea disposta per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Torino, 15enne picchiata mentre andava a scuola. “Mi urlava non puoi vestirti da maschio” Luca Sacchi, presto dieci persone verranno convocate in Procura Il Messaggero fornisce ulteriori dettagli sull’incidente: Da una prima ricostruzione – si legge sul quotidiano – l’incidente che avrebbe coinvolto almeno due auto è costato la vita a una donna, che – secondo alcune testimonianze – sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Altri due feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto la polizia stradale.

Fonte: Ansa, Anas, Il Messaggero, Il Corriere della Sera.