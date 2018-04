ROMA – Traffico bloccato a Roma a causa di un disastroso incidente sul Grande Raccordo Anulare.

Tre furgoni da lavoro si sono scontrati in carreggiata esterna, sulla complanare per l’autostrada Roma-Fiumicino. La carambola tra i tre mezzi pesanti è avvenuta intorno alle 6.50 di mercoledì 18 aprile. Uno dei furgoni è rimasto fermo di traverso sulla corsia.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze: nessuno dei coinvolti è rimasto ferito gravemente. Ma per il traffico della Capitale è stato un duro colpo, proprio nell’orario in cui i cittadini si recavano a lavoro. I mezzi sono stati rimossi intorno alle 8.30.