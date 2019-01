ROMA – Schianto fatale a Roma, lungo la via del Mare. La tragedia si è consumata all’altezza del km 24, tra Ostia Lido e Ostia Antica. Un’auto è finita fuori strada, due ragazzi hanno perso la vita: una giovane 22 anni è morta sul colpo, mentre un ragazzo di 29 anni è deceduto durante il trasporto in ospedale. Ferita anche una 21enne, portata in codice giallo al Pronto Soccorso.

Stando ai primi accertamenti, nel sinistro è rimasta coinvolta una sola auto, una Nissan Micra, a bordo della quale viaggiavano quattro persone. Per cause ancora da chiarire il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato è finita contro un guardrail. Sbalzati fuori dall’auto gli altri tre occupanti del veicolo.

Nulla da fare per la ragazza di 22 anni: giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 29enne è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche: è morto subito dopo il suo arrivo. L’altra ragazza rimasta ferita è stata invece accompagnata dall’ambulanza del 118 in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio, non si escludono l’alta velocità e l’asfalto bagnato per la pioggia.