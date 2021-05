Incidente sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo, un morto e strada chiusa

A causa di un grave incidente è stato chiuso il transito sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo, in provincia di Roma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona. Sul posto, all’altezza del km 20 della statale, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Aggiornamento ore 18:56.

Incidente a Monterotondo, frontale tra due auto sulla Salaria

Un 67enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale sulla Salaria all’altezza del km 20, tra Settebagni e Monterotondo Scalo, in località Tenuta Santa Colomba intorno alle 17 di oggi lunedì 3 maggio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per le indagini del caso e i rilievi straali. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli che, secondo i primi rilievi, si sarebbero scontrati frontalmente.