Incidente San Giovanni in Persiceto, muore in moto dopo scontro con furgone. Autista si consegna dopo 4 ore

Si è consegnato dopo quattro ore l’autista del furgone che si è scontrato martedì pomeriggio con una moto su viale Modena a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Incidente San Giovanni in Persiceto, le prime notizie

Nell’incidente è morto Paolo Cirillo, 78 anni. Cirillo, che si trovava a bordo di una moto Ducati Monster, si è scontrato con un furgone a bordo del quale si trovava un uomo che non si è fermato in seguito all’incidente.

Tuttavia, dopo circa quattro ore si è costituito alla caserma dei carabinieri di Crevalcore, in provincia di Bologna. Al momento è a piede libero, indagato per omicidio stradale e per omissione di soccorso con fuga. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche grazie all’aiuto di alcuni testimoni che hanno assistito all’evento.