CONVERSANO – Un uomo di 53 anni, Saverio Pintus, ha perso la vita all’alba di martedì 11 settembre in un incidente stradale in provincia di Bari. La vittima viaggiava a bordo di un motorino sulla strada provinciale 240 che collega Conversano a Rutigliano e, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un’automobile che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Nonostante abbia tentato di frenare, il conducente dell’auto non è riuscito a evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Pintus.

La vittima era originaria di Rutigliano ma residente da tempo a Conversano. I carabinieri si sono fermati a lungo sul luogo dell’incidente per stabilire l’esatta dinamica del frontale. Sul tratto di strada la circolazione è stata fortemente rallentata per tutta la mattinata.