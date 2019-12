ROMA – Incidente terrificante in via Tito Speri a Scorzè, in provincia di Venezia. Un’auto è finita contro un albero e si è spezzata in due: a bordo c’erano due persone, il passeggero è morto sul colpo mentre il guidatore è stato ricoverato.

Le cronache locali narrano che l’auto (una Volkswagen Golf) sia finita fuori strada in un canale di scolo, andando poi a sbattere contro un albero e spezzandosi in due. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni, originario di Martellago.

La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la Volkswagen Golf spezzata a metà ed estratto i due uomini. Purtroppo il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del passeggero. L’autista gravemente ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

L’incidente a Fiume Veneto la vigilia di Natale.

Un ragazzo di 17 anni di Fiume Veneto (Pordenone) è morto in un’uscita di strada autonoma avvenuta attorno alle 11 del 24 dicembre in via Viatta a circa un chilometro di distanza dalla propria abitazione. Per cause al vaglio della Polizia stradale di Spilimbergo, che sta svolgendo i rilievi, il giovane ha perso il controllo della propria motocicletta da cross finendo contro il ponticello di ingresso di un’abitazione. L’impatto è stato fatale. Sul posto un’ambulanza con medico a bordo che ha inutilmente tentato di rianimare il giovane. Per favorire i soccorsi e bonificare la zona dell’incidente è stato inviato anche un equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamenti di San Vito al Tagliamento. (Fonti: Ansa e Il Gazzettino).