PERUGIA – Tragico incidente martedì 28 novembre in Umbria, sulla strada statale Siena-Bettolle. Nello schianto tra tre auto poco dopo l’uscita di Casetta in direzione Bettolle un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite.

La vittima, informa il Corriere dell’Umbria, è Giancarlo Forino, un appuntato dei carabinieri di 43 anni originario di Tuoro sul Trasimeno ma in servizio nella caserma di Siena.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il corpo ormai senza vita, schiacciato tra le lamiere. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la strada, rimasta chiusa per diverse ore. Sul posto oltre a carabinieri e polizia, il 118 e i vigili del fuoco.