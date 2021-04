Un uomo di 51 anni è morto verso le 5 di mattina a causa di un incidente stradale avvenuto a Somma Vesuviana in provincia di Napoli,. Alfonso Gaito si è schiantato dopo aver perso il controllo della sua Daewoo Matiz in via Macedonia. L’auto su è ribalta: il motivo non è ancora chiaro e in via di accertamento.

Somma Vesuviana, incidente mortale: colpa del manto stradale?

Non è ancora chiara la causa dell’incidente. Sotto accusa la disastrosa condizione del manto stradale o la velocità dell’auto. I residenti della zona e i comitati civici, da tempo lamentano la scarsa manutenzione della strada piena di fossi e buche pericolose.

L’uomo era originario di Striano ed ha perso la vita sul colpo. E’ stato necessario l’intevento dei Vigili del Fuoco per estrare il corpo dalle lamiere dell’utilitaria.

Carabinieri indagano sulle cause dell’incidente

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente anche grazie ad alcune telecamere istallate in zona.

Alfonso Gaito era impiegato delle poste.Era conosciuto e ben voluto da tutti. Forse ha avuto un malore: sarà ora l’autopsia ad accertarlo. Resta il fatto che il manto stradale, in quel punto della strada, è molto sconnesso.