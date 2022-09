Una donna di circa 40 anni è morta questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 Ionica a Villapiana, in provincia di Cosenza. La vettura sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che percorreva la statale in direzione sud. La donna, originaria della Toscana, è morta sul colpo. Ferito il conducente del camion. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro sono condotti da personale del distaccamento di Trebisacce della Polizia stradale. Sul posto è intervenuto personale Anas e del 118 e i vigili del fuoco.