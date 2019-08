Incidente sulla statale tra Laterza e Ginosa, un morto e tre feriti

ROMA – Un morto e tre feriti. Questo il bilancio drammatico di un incidente avvenuto intorno alle sette di oggi, domenica 18 agosto, sulla strada che collega Laterza a Ginosa, Taranto.

“Nell’impatto – come racconta La Voce di Manduria – ha perso la vita un quarantenne laertino mentre sono rimaste ferite altre tre persone una delle quali, una donna che era rimasta incastrata tra le lamiere, è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non correrebbe pericolo di vita”.

L’incidente sulla A1.

Incidente mortale nella mattinata di domenica 18 agosto, poco dopo le 7.30, anche sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra il bivio con l’A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano. Si sono scontrate una moto e un’auto e nello schianto il motociclista ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il traffico scorre su una corsia e ci sono almeno cinque chilometri di coda in direzione Milano. Sono intervenuti vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Verso Bologna, per i curiosi, si segnalano incolonnamenti tra Terre di Canossa-Campegine e l’allacciamento con la A22 del Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano. E’ in corso la distribuzione dell’acqua da parte della Protezione Civile agli utenti in coda.

Fonte: La Voce di Manduria, Ansa, Bologna Today.