Incidente stradale a Roma in via Ardeatina: un morto e tre feriti gravi, anche un bimbo FOTO ANSA

Un morto e tre feriti gravi, tra cui anche un bambino: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Ardeatina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tre persone, tra cui il bambino, che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dal personale del 118.

Una quarta persona, un uomo, è deceduta sul posto. Sulla dinamica dell’incidente al lavoro anche personale della polizia locale.