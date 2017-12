ROMA – Un incidente stradale verificatosi al km 492,5 dell’A1 Milano-Napoli ha causato code di sette chilometri tra Magliano Sabina e Orte, in direzione Firenze. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più veicoli. Al momento si transita su due corsie e il personale di Autostrade per l’Italia è impegnato per favorire il deflusso dei veicoli che nel frattempo hanno creato oltre 7 chilometri di coda.