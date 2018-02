ROMA – Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli tra l’allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale, in direzione di Roma. L’incidente è avvenuto all’alba di giovedì, come comunica Autostrade per l’Italia.

Da una prima ricostruzione dell’incidente sembra che una autovettura abbia investito una persona che camminava a piedi in autostrada e che a seguito dell’impatto è deceduta. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino.