Una persona di 37 anni è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale, intorno alle 5 di questa mattina, sull’A14, nel tratto tra Forlì e Faenza, in direzione Bologna, al km 71. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e i meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Non si registrano disagi al traffico.

La coppia viaggiava a bordo di una “Audi A4”, quando, per cause in fase d’accertamento agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, il conducente ha perso il controllo della vettura. Finendo quindi fuori strada, rimbalzando nella vicina area di sosta dopo il violento impatto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare mentre la donna, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità al “Bufalini” di Cesena.