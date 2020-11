Incidente stradale Ferentino, morta bimba di 9 anni. Grave anche una 27enne.

Gravissimo incidente stradale a Ferentino, vicino Frosinone. Una bimba di 9 anni è morta e un’altra di 5 anni è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Alatri in codice rosso.

Soccorsa in gravissime condizioni anche una 27enne che sembra fosse in auto con le bambine. La ragazza è stata trasportata dal 118 con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Roma. Da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto su via Casilina, che ha coinvolto due macchine.

Scrive Frosinone Today:

“Una bimba di 9 anni, Asia P., di Anagni ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto a Ferentino. Ferita anche la sorellina di cinque anni. In fin di vita la sua baby sitter che è in codice rosso.

Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13 in via Casilina a Ferentino, in località Ponte Grande. Due le auto coinvolte, una Peugeot ed una Mercedes condotta da un uomo di Anagni.

Le bambine sono figlie di noti ristoratori del nord della Ciociaria.

Sul posto è atterrata anche un’eliambulanza dell’Ares 118 che ha trasportato la donna ferita a Roma e l’altra bimba al pronto soccorso di Alatri. Duro il lavoro dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte. Diverse le ambulanze arrivate per trasportare i feriti negli ospedali più vicini. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Anagni e Ferentino”.