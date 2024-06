Incidente in tangenziale, 2 giovani morti e 2 feriti nello scontro tra auto e camion

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto nella zona di Milano, sulll’A52 tra Pero e Cerchiate, tra un’auto e un camion. Le vittime sono 4 giovani tra i 18 e i 25 anni. Lo hanno reso noto i Vigili del fuoco di Milano, impegnati per permettere i soccorsi del 118. Sul posto anche la Polizia stradale. Secondo le prime informazioni il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 6 sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero (Milano) porta, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord.

Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Secondo quanto riferito dal 118 i deceduti e i feriti sono tutti ragazzi, maschi. Ad avere la peggio sono stati il conducente, di 25 anni, e un ragazzo che stava dietro di lui, di cui ancora non si ha l’età, morti sul colpo o subito dopo. I due feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano con trama cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.