TAVIANO (LECCE) – Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in Salento, sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due vittime sono Ilenia Falconieri, di 42 anni, di Nardò (Lecce), e Ludovica Preite, di 31 anni, di Taurisano (Lecce).

Le donne erano a alla guida da una Opel Agila e di una Lancia Y che, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente all’altezza dello svincolo per Taviano.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per le due donne non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.