Incidente stradale nella notte: tre persone morte sulla statale vicino Padova

Tre persone sono morte nella notte in un incidente stradale avvento lungo la statale Romea tra Legnaro e Piove di Sacco, a Padova. Secondo le prime informazioni, il mezzo sarebbe uscito di strada autonomamente. Sul posto i vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno estratto da una Audi A6 due persone rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato.Il medico del Suem ha solo potuto accertarne la morte. Stessa sorte per una terza che si trovava fuori dal mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.

