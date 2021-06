Il poliziotto Riccardo De Grandis è morto in un incidente stradale avvenuto a Ostia (Roma) lunedì pomeriggio sulla via Litoranea. Aveva cinquantadue anni, di Anzio, ed era un poliziotto in servizio presso la Polaria, la polizia di frontiera aerea, presso l’aeroporto di Fiumicino.

L’incidente stradale a Ostia

Riccardo De Grandis era a bordo della sua moto Honda quando si è scontrato in un frontale con una Opel Adam condotta da una donna di ventisette anni, all’altezza del Settimo Cancello. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il cinquantaduenne era in sella al suo veicolo a due ruote quando ha urtato frontalmente la macchina che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato molto violento e Riccardo è deceduto probabilmente sul colpo a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate. Inutili i soccorsi. Sul posto partita la chiamata d’emergenza, sono intervenuti i soccorritori con diversi mezzi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I messaggi di cordoglio per Riccardo De Grandis

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, che hanno lasciato un messaggio sui social network per ricordarlo. Tra gli altri, quello di Rita: “Una vita che si spezza. Un sorriso che si spegne. Una famiglia nel dolore. Nessuna parola può portare indietro il tempo. Nessun commento potrà essere utile. Voglio dire solo ciao Riccardo De Grandis, riposa in pace. Un bravo ragazzo. Un papà. Un collega”. Riccardo lascia due figli.