Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani lungo la strada statale 318 tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda (Perugia), nel quale, secondo quanto si è potuto apprendere, è rimasta coinvolta anche un’ambulanza, oltre ad altri due veicoli. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Branca, un altro in quello di Perugia. La strada, nel tratto interessato, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento.