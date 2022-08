Due persone sono morte questa mattina intorno alle 4.30 in incidente stradale a Formigine, in provincia di Modena. Le vittime sono un 59enne e una donna di 41 anni, decedute nello scontro tra due auto avvenuto in via Sant’Antonio. Sono intervenuti gli uomini del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, inutile ogni tentativo di prestare soccorso all’uomo e alla donna.