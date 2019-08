COSENZA – Un morto e cinque feriti: è il il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di martedì sulla statale 106 nei pressi di contrada Rovitti, nel territorio del comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Nello scontro tra due automobili, nel dettaglio una Bmw X6 e una Alfa Romeo 156 station vagon, è morto Iulian Iuliescu, di 49 anni, e di nazionalità romena, che viaggiava sull’Alfa.

I cinque feriti, nessuno dei quali è in pericolo di vita, sono stati portati nell’ospedale di Trebisacce. Sulle cause dell’incidente indagano gli agenti della Polizia stradale di Trebisacce. Sul posto, oltre ai sanitari e agli agenti, anche i vigili del fuoco e il personale Anas. La statale è rimasta chiusa per alcune ore.

In questi giorni, a causa dell’esodo di Ferragosto, si stanno verificando molti incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. Lo scorso sabato sulle autostrade italiane ci sono stati 5 morti, due dei quali bambini, a causa di incidenti stradali dovuti al grande traffico estivo. (Fonte Ansa).