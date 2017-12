VEGGIANO (PADOVA) – Grave schianto fra due camion e due auto martedì mattina, 5 dicembre, sulla Strada Regionale 11 tra Mestrino e Rubano, nel comune di Veggiano (Padova), in direzione Vicenza. Secondo le prime informazioni un camion avrebbe tamponato le due vetture e la prima sarebbe finita contro un altro mezzo pesante che la precedeva, incastrandosi sotto il mezzo. Come riporta Il Gazzettino, feriti i conducenti ma nessuno in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.