Incidente sull’autostrada A19 che collega Palermo a Catania. Una ragazza di 25 anni, Noemi Ficara, ha perso la vitaall’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia non distante da Termini Imerese. La sua Toyota Yaris è finita fuori strada e si è schiantata contro un guardrail. E’ successo intorno alle 4 di notte tra venerdì 22 aprile e sabato 23.

Incidente sull’autostrada A19 all’altezza di Altavilla Milicia: 18enne ricoverata a Palermo

In auto con la 25enne c’era anche un’altra ragazza di 18 anni, la cugina. La Polizia stradale ha spiegato che “la diciottenne subito dopo l’incidente è stata portata al Policlinico, a Palermo ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Secondo le ricostruzioni effettuate dopo l’impatto, non risultano coinvolti altri mezzi”.

Polizia stradale, 118 e Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, i sanitari del 118 e i Bigili del Fuoco. Inutili i tentativi di rianimare la venticinquenne: per lei non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 13. Noemi Ficara era originaria di Palermo ma residente a Termini Imerese. Anche la cugina 18enne risiede a Termini Imerese.