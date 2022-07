Stava lavorando in un cantiere per il rifacimento stradale in una zona isolata della Carnia quando una ruspa in movimento si è ribaltata e lui è rimasto schiacciato. E’ morto così un uomo, di 77 anni, in un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio in località Casera Tarandon Alta, a Ravascletto (Udine). Carabinieri, Vigili del fuoco e il Soccorso alpino di Forni Avoltri, con gli ispettori dell’Azienda sanitaria sono giunti sul posto e stanno effettuando i rilievi del caso per compiere una ricostruzione precisa dell’incidente. Non è ancora chiaro, infatti, se la vittima era alla guida del mezzo oppure gli è caduto addosso.