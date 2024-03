Un operaio di 51 anni è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica: sembra che una gru abbia perso un carico, che ha travolto l’operaio della ditta che sta seguendo i lavori. Le ferite subite dall’uomo sono apparse subito gravi. Presentava diversi traumi alla testa e agli arti superiori e inferiori. È stato trovato ai piedi di una gru con lividi alle gambe. L’uomo lavorava come manovratore, regolarmente assunto da un’impresa incaricata di effettuare lavori di adeguamento sismico presso la scuola C. Collodi. Al momento dell’incidente si trovava da solo sul luogo di lavoro. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti i carabinieri e il servizio di medicina del lavoro, chiamati per ricostruire l’accaduto.