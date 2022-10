Incidente sul lavoro stamattina in una azienda agricola di via Lollove a Nuoro dove un uomo di 54 anni è morto schiacciato dalla ruota di un furgone. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso: l’uomo è morto sul colpo. In via Lollove anche gli agenti della Polizia di Stato e del Servizio Prevenzione e sicurezza del Lavoro (Spresal) stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento dell’incidente l’operaio era sotto il furgone che stava riparando. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i freni del mezzo si sarebbero sganciati, forse per un guasto o forse per una terribile disattenzione. Così il furgone si è mosso schiacciando con la ruota l’operaio nuorese. L’incidente è avvenuto nelle campagne di Nuoro in via Lollove, nella strada che porta dalla zona cittadina di Preda Istrada fino al paese di Lollove.

