Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito e ustionato in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio a Cantù in via Brianza.

Cantù: incidente sul lavoro, ferito gravemente un 25enne

L‘incidente è avvenuto presso la Fondart, una ditta di lavorazione dei metalli. A soccorrere il ragazzo è stato il 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Non ci sono testimoni in grado di ricostruire la vicenda

Secondo quanto riferito da Areu (l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) non ci sarebbero testimoni in grado di poter ricostruire l’accaduto. Il ragazzo è stato trovato già sotto la pressa e ha riportato diverse ferite.

L’uomo è stato portato con l’elicottero in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano per schiacciamento alla testa, volto e torace e anche per diverse ustioni. Sul posto oltre alla Croce Rossa, personale medico, Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Cantù.