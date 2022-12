Incidente sul lavoro: operaio muore precipitando dal tetto di un capannone

Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina a Bologna. Dalle prime informazioni emerge che l’uomo è caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale nei pressi dell’aeroporto Marconi. Precipitando all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl.

L’incidente è avvenuto sul tetto di un’azienda che commercia pneumatici, durante lavori di manutenzione del coperto. L’operaio, un giovane di origine siciliana dipendente di una ditta esterna incaricata dei lavori, è precipitato da un lucernaio, facendo un volo di una decina di metri all’interno del capannone. L’area dove si è verificato l’infortunio è stata posta sotto sequestro.

