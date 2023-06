Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un camion in una cava

Un operaio di 54 anni, di Calcinate, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una cava per l’estrazione di ghiaia di Calcinate, vicino Bergamo. Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio è stato schiacciato da un camion mentre era al lavoro nella cava e stava pulendo il cassone di un altro mezzo pesante. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e Ats Bergamo per i rilievi di legge.

