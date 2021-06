Incidente mortale lungo la Strada Statale 417 Catania–Gela. Coinvolti un’automobile e un furgone Iveco che si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ha perso la vita Mirko Di Dio, giovane di Gela appena 30enne.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di sabato, 12 Giugno 2021, al km 7. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 dall’Ospedale Gravina di Catagirone e l’elisoccorso del Cannizzaro di Catania. Ma è stato tutto vano: il giovane, che si trovava alla guida dell’autovettura, è morto sul colpo.

I vigili del fuoco hanno quindi estratto il corpo ormai senza vita della vittima, rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto anche gli agenti di polizia stradale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a gestire il traffico attualmente bloccato.

Catania-Gela-Caltagirone, traffico rallentato

A causa del sinistro, lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela-Caltagirone, il traffico è provvisoriamente rallentato, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Caltagirone (CT).

